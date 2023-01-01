5 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دينار أردني

تحويل PGK إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

٥ pgk
٠٫٩٥٦ jod

1.00000 PGK = 0.19120 JOD

Mid-market exchange rate at 22:42
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.072789.1951.465681.648410.964418.7283
1GBP1.153611.23745102.8941.690791.901581.1125321.6046
1USD0.932250.808113183.151.366351.536690.89917.459
1INR0.01121140.009718740.012026510.01643240.01848090.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا غينيا الجديدة كيناس

PGK إلى USD

PGK إلى EUR

PGK إلى GBP

PGK إلى INR

PGK إلى JPY

PGK إلى RUB

PGK إلى AUD

PGK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / الدينار الأردني
1 PGK0.19120 JOD
5 PGK0.95599 JOD
10 PGK1.91197 JOD
20 PGK3.82394 JOD
50 PGK9.55985 JOD
100 PGK19.11970 JOD
250 PGK47.79925 JOD
500 PGK95.59850 JOD
1000 PGK191.19700 JOD
2000 PGK382.39400 JOD
5000 PGK955.98500 JOD
10000 PGK1911.97000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Papua New Guinean Kina
1 JOD5.23021 PGK
5 JOD26.15105 PGK
10 JOD52.30210 PGK
20 JOD104.60420 PGK
50 JOD261.51050 PGK
100 JOD523.02100 PGK
250 JOD1307.55250 PGK
500 JOD2615.10500 PGK
1000 JOD5230.21000 PGK
2000 JOD10460.42000 PGK
5000 JOD26151.05000 PGK
10000 JOD52302.10000 PGK