كينا بابوا غينيا الجديدة إلى كولون كوستاريكي

تحويل PGK إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pgk
134,814 crc

K1.000 PGK = ₡134.8 CRC

Mid-market exchange rate at 16:23
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PGK إلى CRC مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11793.6251.511.6480.94921.285
1 GBP1.1811.318110.4861.7821.9451.1225.118
1 USD0.8960.759183.8411.3521.4760.8519.061
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا كينا غينيا الجديدة

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / كوستاريكا كولوين
1 PGK١٣٤٫٨١٤٠٠ CRC
5 PGK٦٧٤٫٠٧٠٠٠ CRC
10 PGK١٬٣٤٨٫١٤٠٠٠ CRC
20 PGK٢٬٦٩٦٫٢٨٠٠٠ CRC
50 PGK٦٬٧٤٠٫٧٠٠٠٠ CRC
100 PGK١٣٬٤٨١٫٤٠٠٠٠ CRC
250 PGK٣٣٬٧٠٣٫٥٠٠٠٠ CRC
500 PGK٦٧٬٤٠٧٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 PGK١٣٤٬٨١٤٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 PGK٢٦٩٬٦٢٨٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 PGK٦٧٤٬٠٧٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 PGK١٬٣٤٨٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Papua New Guinean Kina
1 CRC٠٫٠٠٧٤٢ PGK
5 CRC٠٫٠٣٧٠٩ PGK
10 CRC٠٫٠٧٤١٨ PGK
20 CRC٠٫١٤٨٣٥ PGK
50 CRC٠٫٣٧٠٨٨ PGK
100 CRC٠٫٧٤١٧٦ PGK
250 CRC١٫٨٥٤٤٠ PGK
500 CRC٣٫٧٠٨٨٠ PGK
1000 CRC٧٫٤١٧٦٠ PGK
2000 CRC١٤٫٨٣٥٢٠ PGK
5000 CRC٣٧٫٠٨٨٠٠ PGK
10000 CRC٧٤٫١٧٦٠٠ PGK