سول بيروفي إلى روبية إندونيسية

تحويل PEN إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pen
4,136,570.00 idr

S/.1.000 PEN = Rp4,137 IDR

Mid-market exchange rate at 15:59
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PEN إلى IDR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.6821.511.6490.94921.343
1 GBP1.18111.319110.6041.7831.9471.1225.198
1 USD0.8950.758183.8321.3511.4760.84919.099
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / الروبية الإندونيسية
1 PEN٤٬١٣٦٫٥٧٠٠٠ IDR
5 PEN٢٠٬٦٨٢٫٨٥٠٠٠ IDR
10 PEN٤١٬٣٦٥٫٧٠٠٠٠ IDR
20 PEN٨٢٬٧٣١٫٤٠٠٠٠ IDR
50 PEN٢٠٦٬٨٢٨٫٥٠٠٠٠ IDR
100 PEN٤١٣٬٦٥٧٫٠٠٠٠٠ IDR
250 PEN١٬٠٣٤٬١٤٢٫٥٠٠٠٠ IDR
500 PEN٢٬٠٦٨٬٢٨٥٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 PEN٤٬١٣٦٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 PEN٨٬٢٧٣٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 PEN٢٠٬٦٨٢٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 PEN٤١٬٣٦٥٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Peruvian Nuevo Sol
1 IDR٠٫٠٠٠٢٤ PEN
5 IDR٠٫٠٠١٢١ PEN
10 IDR٠٫٠٠٢٤٢ PEN
20 IDR٠٫٠٠٤٨٣ PEN
50 IDR٠٫٠١٢٠٩ PEN
100 IDR٠٫٠٢٤١٧ PEN
250 IDR٠٫٠٦٠٤٤ PEN
500 IDR٠٫١٢٠٨٧ PEN
1000 IDR٠٫٢٤١٧٥ PEN
2000 IDR٠٫٤٨٣٤٩ PEN
5000 IDR١٫٢٠٨٧٣ PEN
10000 IDR٢٫٤١٧٤٦ PEN