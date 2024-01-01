بالبوا بنمي إلى رينغيت ماليزي

تحويل PAB إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
4,374 myr

B/.1.000 PAB = RM4.374 MYR

Mid-market exchange rate at 15:35
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PAB إلى MYR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.8051.5111.6480.94921.35
1 GBP1.18111.322110.8111.7851.9471.12125.221
1 USD0.8940.756183.8181.351.4730.84819.077
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / رينغيت ماليزي
1 PAB٤٫٣٧٤٠٠ MYR
5 PAB٢١٫٨٧٠٠٠ MYR
10 PAB٤٣٫٧٤٠٠٠ MYR
20 PAB٨٧٫٤٨٠٠٠ MYR
50 PAB٢١٨٫٧٠٠٠٠ MYR
100 PAB٤٣٧٫٤٠٠٠٠ MYR
250 PAB١٬٠٩٣٫٥٠٠٠٠ MYR
500 PAB٢٬١٨٧٫٠٠٠٠٠ MYR
1000 PAB٤٬٣٧٤٫٠٠٠٠٠ MYR
2000 PAB٨٬٧٤٨٫٠٠٠٠٠ MYR
5000 PAB٢١٬٨٧٠٫٠٠٠٠٠ MYR
10000 PAB٤٣٬٧٤٠٫٠٠٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Panamanian Balboa
1 MYR٠٫٢٢٨٦٢ PAB
5 MYR١٫١٤٣١٢ PAB
10 MYR٢٫٢٨٦٢٤ PAB
20 MYR٤٫٥٧٢٤٨ PAB
50 MYR١١٫٤٣١٢٠ PAB
100 MYR٢٢٫٨٦٢٤٠ PAB
250 MYR٥٧٫١٥٦٠٠ PAB
500 MYR١١٤٫٣١٢٠٠ PAB
1000 MYR٢٢٨٫٦٢٤٠٠ PAB
2000 MYR٤٥٧٫٢٤٨٠٠ PAB
5000 MYR١٬١٤٣٫١٢٠٠٠ PAB
10000 MYR٢٬٢٨٦٫٢٤٠٠٠ PAB