دولار ناميبي إلى بيزو مكسيكي

تحويل NAD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٩٠٨٫٩٣ mxn

1.00000 NAD = 0.90893 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:28 UTC
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NAD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065988.60511.436461.662090.964518.3617
1GBP1.15311.22895102.1591.656191.916341.1120721.1705
1USD0.93820.813703183.1271.347651.559330.904917.2265
1INR0.0112860.009788670.012029810.01621190.01875840.01088580.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / Mexican Peso
1 NAD0.90893 MXN
5 NAD4.54465 MXN
10 NAD9.08930 MXN
20 NAD18.17860 MXN
50 NAD45.44650 MXN
100 NAD90.89300 MXN
250 NAD227.23250 MXN
500 NAD454.46500 MXN
1000 NAD908.93000 MXN
2000 NAD1817.86000 MXN
5000 NAD4544.65000 MXN
10000 NAD9089.30000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Namibian Dollar
1 MXN1.10019 NAD
5 MXN5.50095 NAD
10 MXN11.00190 NAD
20 MXN22.00380 NAD
50 MXN55.00950 NAD
100 MXN110.01900 NAD
250 MXN275.04750 NAD
500 MXN550.09500 NAD
1000 MXN1100.19000 NAD
2000 MXN2200.38000 NAD
5000 MXN5500.95000 NAD
10000 MXN11001.90000 NAD