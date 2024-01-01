20 رينغيت ماليزي إلى كواشا زامبي

تحويل MYR إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

20 myr
100.02 zmw

1.00000 MYR = 5.00091 ZMW

Mid-market exchange rate at 00:31
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.343451.5308182.84040.92210.7896091.3547556.1218
1 SGD0.74435211.1394661.66240.6863870.5877471.0084141.7744
1 AUD0.653250.877609154.11550.6023790.5158120.8849936.6616
1 INR0.01207140.01621730.01847910.01113140.009531690.01635370.677469

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / زيميو
1 MYR5.00091 ZMW
5 MYR25.00455 ZMW
10 MYR50.00910 ZMW
20 MYR100.01820 ZMW
50 MYR250.04550 ZMW
100 MYR500.09100 ZMW
250 MYR1250.22750 ZMW
500 MYR2500.45500 ZMW
1000 MYR5000.91000 ZMW
2000 MYR10001.82000 ZMW
5000 MYR25004.55000 ZMW
10000 MYR50009.10000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / رينغيت ماليزي
1 ZMW0.19996 MYR
5 ZMW0.99982 MYR
10 ZMW1.99964 MYR
20 ZMW3.99928 MYR
50 ZMW9.99820 MYR
100 ZMW19.99640 MYR
250 ZMW49.99100 MYR
500 ZMW99.98200 MYR
1000 ZMW199.96400 MYR
2000 ZMW399.92800 MYR
5000 ZMW999.82000 MYR
10000 ZMW1999.64000 MYR