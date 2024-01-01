ألف رينغيت ماليزي إلى كواشا زامبي

تحويل MYR إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1,000 myr
5,000.65 zmw

1.00000 MYR = 5.00065 ZMW

Mid-market exchange rate at 00:32
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.343351.5308182.83340.92210.7896091.3547556.1206
1 SGD0.74440811.1395461.66180.6864060.5877911.0084941.7766
1 AUD0.653250.877543154.11090.6023510.5158120.8849936.6608
1 INR0.01207240.01621750.018480610.01113180.009532490.01635510.677512

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / زيميو
1 MYR5.00065 ZMW
5 MYR25.00325 ZMW
10 MYR50.00650 ZMW
20 MYR100.01300 ZMW
50 MYR250.03250 ZMW
100 MYR500.06500 ZMW
250 MYR1250.16250 ZMW
500 MYR2500.32500 ZMW
1000 MYR5000.65000 ZMW
2000 MYR10001.30000 ZMW
5000 MYR25003.25000 ZMW
10000 MYR50006.50000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / رينغيت ماليزي
1 ZMW0.19997 MYR
5 ZMW0.99987 MYR
10 ZMW1.99974 MYR
20 ZMW3.99948 MYR
50 ZMW9.99870 MYR
100 ZMW19.99740 MYR
250 ZMW49.99350 MYR
500 ZMW99.98700 MYR
1000 ZMW199.97400 MYR
2000 ZMW399.94800 MYR
5000 ZMW999.87000 MYR
10000 ZMW1999.74000 MYR