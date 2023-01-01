5 كواشا زامبي إلى رينغيت ماليزي

تحويل ZMW إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

٥ zmw
١٫٠٢ myr

1.00000 ZMW = 0.20334 MYR

Mid-market exchange rate at 08:44
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.921651.369551.34891.5407183.21690.80723318.1559
1 EUR1.08511.485961.463561.6716790.29030.8758519.6992
1 CAD0.7301670.67296510.9849221.1249860.76220.58941513.2568
1 SGD0.7413450.6832671.0153111.142261.69240.59843813.4598

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Zmw

ZMW إلى USD

ZMW إلى EUR

ZMW إلى CAD

ZMW إلى SGD

ZMW إلى AUD

ZMW إلى INR

ZMW إلى GBP

ZMW إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل زيميو / رينغيت ماليزي
1 ZMW0.20334 MYR
5 ZMW1.01668 MYR
10 ZMW2.03337 MYR
20 ZMW4.06674 MYR
50 ZMW10.16685 MYR
100 ZMW20.33370 MYR
250 ZMW50.83425 MYR
500 ZMW101.66850 MYR
1000 ZMW203.33700 MYR
2000 ZMW406.67400 MYR
5000 ZMW1016.68500 MYR
10000 ZMW2033.37000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / زيميو
1 MYR4.91795 ZMW
5 MYR24.58975 ZMW
10 MYR49.17950 ZMW
20 MYR98.35900 ZMW
50 MYR245.89750 ZMW
100 MYR491.79500 ZMW
250 MYR1229.48750 ZMW
500 MYR2458.97500 ZMW
1000 MYR4917.95000 ZMW
2000 MYR9835.90000 ZMW
5000 MYR24589.75000 ZMW
10000 MYR49179.50000 ZMW