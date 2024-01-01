10 رينغيت ماليزي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل MYR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

10 myr
1.67 shp

1.00000 MYR = 0.16651 SHP

Mid-market exchange rate at 23:56
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.34391.5319882.84970.922350.7899521.3555556.0851
1 SGD0.74410311.1399561.64870.6863470.5878061.0086741.7331
1 AUD0.652750.877231154.08010.6020850.5156410.88483536.6095
1 INR0.01207010.01622090.018491110.01113320.009534760.01636160.67695

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه سانت هيلانة
1 MYR0.16651 SHP
5 MYR0.83253 SHP
10 MYR1.66507 SHP
20 MYR3.33014 SHP
50 MYR8.32535 SHP
100 MYR16.65070 SHP
250 MYR41.62675 SHP
500 MYR83.25350 SHP
1000 MYR166.50700 SHP
2000 MYR333.01400 SHP
5000 MYR832.53500 SHP
10000 MYR1665.07000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / رينغيت ماليزي
1 SHP6.00575 MYR
5 SHP30.02875 MYR
10 SHP60.05750 MYR
20 SHP120.11500 MYR
50 SHP300.28750 MYR
100 SHP600.57500 MYR
250 SHP1501.43750 MYR
500 SHP3002.87500 MYR
1000 SHP6005.75000 MYR
2000 SHP12011.50000 MYR
5000 SHP30028.75000 MYR
10000 SHP60057.50000 MYR