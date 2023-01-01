روبية موريشية إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل MUR إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٨١٩٫٤٩ nio

1.00000 MUR = 0.81949 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 22:13 UTC
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MUR إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.437091.661730.9644518.3726
1GBP1.1529411.22935102.1921.656921.915921.1119521.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34781.558480.904517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621370.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / نيكاراغوا كوردوبا
1 MUR0.81949 NIO
5 MUR4.09743 NIO
10 MUR8.19485 NIO
20 MUR16.38970 NIO
50 MUR40.97425 NIO
100 MUR81.94850 NIO
250 MUR204.87125 NIO
500 MUR409.74250 NIO
1000 MUR819.48500 NIO
2000 MUR1638.97000 NIO
5000 MUR4097.42500 NIO
10000 MUR8194.85000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Mauritian Rupee
1 NIO1.22028 MUR
5 NIO6.10140 MUR
10 NIO12.20280 MUR
20 NIO24.40560 MUR
50 NIO61.01400 MUR
100 NIO122.02800 MUR
250 NIO305.07000 MUR
500 NIO610.14000 MUR
1000 NIO1220.28000 MUR
2000 NIO2440.56000 MUR
5000 NIO6101.40000 MUR
10000 NIO12202.80000 MUR