ألف روبية موريشية إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل MUR إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
794.04 nio

1.00000 MUR = 0.79404 NIO

Mid-market exchange rate at 21:24
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / نيكاراغوا كوردوبا
1 MUR0.79404 NIO
5 MUR3.97018 NIO
10 MUR7.94035 NIO
20 MUR15.88070 NIO
50 MUR39.70175 NIO
100 MUR79.40350 NIO
250 MUR198.50875 NIO
500 MUR397.01750 NIO
1000 MUR794.03500 NIO
2000 MUR1588.07000 NIO
5000 MUR3970.17500 NIO
10000 MUR7940.35000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Mauritian Rupee
1 NIO1.25939 MUR
5 NIO6.29695 MUR
10 NIO12.59390 MUR
20 NIO25.18780 MUR
50 NIO62.96950 MUR
100 NIO125.93900 MUR
250 NIO314.84750 MUR
500 NIO629.69500 MUR
1000 NIO1259.39000 MUR
2000 NIO2518.78000 MUR
5000 NIO6296.95000 MUR
10000 NIO12593.90000 MUR