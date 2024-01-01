Mauritius rupisinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile MUR → NIO çevirin

1.000 mur
800,51 nio

1.00000 MUR = 0.80051 NIO

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8566651.0758589.33121.45531.651470.9485518.3652
1 GBP1.1673211.25585104.2771.698791.927781.1072621.4379
1 USD0.92950.796273183.03311.35271.535040.8816517.0704
1 INR0.01119430.009589830.012043410.01629110.01848710.01061810.205585

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Mauritius rupisinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Nikaragua Kordobası
1 MUR0.80051 NIO
5 MUR4.00256 NIO
10 MUR8.00512 NIO
20 MUR16.01024 NIO
50 MUR40.02560 NIO
100 MUR80.05120 NIO
250 MUR200.12800 NIO
500 MUR400.25600 NIO
1000 MUR800.51200 NIO
2000 MUR1601.02400 NIO
5000 MUR4002.56000 NIO
10000 MUR8005.12000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Mauritius Rupisi
1 NIO1.24920 MUR
5 NIO6.24600 MUR
10 NIO12.49200 MUR
20 NIO24.98400 MUR
50 NIO62.46000 MUR
100 NIO124.92000 MUR
250 NIO312.30000 MUR
500 NIO624.60000 MUR
1000 NIO1249.20000 MUR
2000 NIO2498.40000 MUR
5000 NIO6246.00000 MUR
10000 NIO12492.00000 MUR