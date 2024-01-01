20 Mauritius rupisinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile MUR → NIO çevirin

20 mur
15,76 nio

1,000 MUR = 0,7879 NIO

20:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Mauritius rupisinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Nikaragua Kordobası
1 MUR0,78786 NIO
5 MUR3,93930 NIO
10 MUR7,87859 NIO
20 MUR15,75718 NIO
50 MUR39,39295 NIO
100 MUR78,78590 NIO
250 MUR196,96475 NIO
500 MUR393,92950 NIO
1000 MUR787,85900 NIO
2000 MUR1.575,71800 NIO
5000 MUR3.939,29500 NIO
10000 MUR7.878,59000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Mauritius Rupisi
1 NIO1,26926 MUR
5 NIO6,34630 MUR
10 NIO12,69260 MUR
20 NIO25,38520 MUR
50 NIO63,46300 MUR
100 NIO126,92600 MUR
250 NIO317,31500 MUR
500 NIO634,63000 MUR
1000 NIO1.269,26000 MUR
2000 NIO2.538,52000 MUR
5000 NIO6.346,30000 MUR
10000 NIO12.692,60000 MUR