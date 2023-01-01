روبية موريشية إلى فرنك جيبوتي

تحويل MUR إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
3988 djf

1.00000 MUR = 3.98768 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:6 UTC
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MUR إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437241.661650.964318.3749
1GBP1.15311.2293102.1881.65711.915841.1118421.1858
1USD0.93790.813471183.1271.3481.558480.904517.234
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621620.01874820.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

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MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Djiboutian Franc
1 MUR3.98768 DJF
5 MUR19.93840 DJF
10 MUR39.87680 DJF
20 MUR79.75360 DJF
50 MUR199.38400 DJF
100 MUR398.76800 DJF
250 MUR996.92000 DJF
500 MUR1993.84000 DJF
1000 MUR3987.68000 DJF
2000 MUR7975.36000 DJF
5000 MUR19938.40000 DJF
10000 MUR39876.80000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / Mauritian Rupee
1 DJF0.25077 MUR
5 DJF1.25386 MUR
10 DJF2.50772 MUR
20 DJF5.01544 MUR
50 DJF12.53860 MUR
100 DJF25.07720 MUR
250 DJF62.69300 MUR
500 DJF125.38600 MUR
1000 DJF250.77200 MUR
2000 DJF501.54400 MUR
5000 DJF1253.86000 MUR
10000 DJF2507.72000 MUR