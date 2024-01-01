Mauritius rupisinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile MUR → DJF çevirin

1.000 mur
3.864 djf

1.00000 MUR = 3.86391 DJF

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565751.0748589.25751.45471.651840.9480518.3685
1 GBP1.1674411.25475104.1971.698181.928311.1067921.4429
1 USD0.93040.796972183.04181.35341.536810.8820517.0894
1 INR0.01120350.009597230.012042110.01629780.01850640.01062180.205793

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Cibuti Frangı
1 MUR3.86391 DJF
5 MUR19.31955 DJF
10 MUR38.63910 DJF
20 MUR77.27820 DJF
50 MUR193.19550 DJF
100 MUR386.39100 DJF
250 MUR965.97750 DJF
500 MUR1931.95500 DJF
1000 MUR3863.91000 DJF
2000 MUR7727.82000 DJF
5000 MUR19319.55000 DJF
10000 MUR38639.10000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Mauritius Rupisi
1 DJF0.25881 MUR
5 DJF1.29403 MUR
10 DJF2.58806 MUR
20 DJF5.17612 MUR
50 DJF12.94030 MUR
100 DJF25.88060 MUR
250 DJF64.70150 MUR
500 DJF129.40300 MUR
1000 DJF258.80600 MUR
2000 DJF517.61200 MUR
5000 DJF1294.03000 MUR
10000 DJF2588.06000 MUR