روبية موريشية إلى دولار بربادوسي

تحويل MUR إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
45.22 bbd

1.00000 MUR = 0.04522 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:58 UTC
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MUR إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0660588.61751.437041.661420.9642518.3686
1GBP1.1532711.22945102.21.65731.916081.1120421.184
1USD0.938050.813372183.1271.3481.558480.904517.2305
1INR0.01128440.009784690.012029810.01621620.01874820.01088090.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار بربادوسي
1 MUR0.04522 BBD
5 MUR0.22610 BBD
10 MUR0.45221 BBD
20 MUR0.90441 BBD
50 MUR2.26103 BBD
100 MUR4.52206 BBD
250 MUR11.30515 BBD
500 MUR22.61030 BBD
1000 MUR45.22060 BBD
2000 MUR90.44120 BBD
5000 MUR226.10300 BBD
10000 MUR452.20600 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Mauritian Rupee
1 BBD22.11380 MUR
5 BBD110.56900 MUR
10 BBD221.13800 MUR
20 BBD442.27600 MUR
50 BBD1105.69000 MUR
100 BBD2211.38000 MUR
250 BBD5528.45000 MUR
500 BBD11056.90000 MUR
1000 BBD22113.80000 MUR
2000 BBD44227.60000 MUR
5000 BBD110569.00000 MUR
10000 BBD221138.00000 MUR