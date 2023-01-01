باتاكا ماكاوية إلى تالا ساموي

تحويل MOP إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
343.23 wst

1.00000 MOP = 0.34323 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 21:48 UTC
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MOP إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.661960.9640518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916821.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.347951.559210.9043517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.0187570.01087910.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Samoan Tala
1 MOP0.34323 WST
5 MOP1.71615 WST
10 MOP3.43229 WST
20 MOP6.86458 WST
50 MOP17.16145 WST
100 MOP34.32290 WST
250 MOP85.80725 WST
500 MOP171.61450 WST
1000 MOP343.22900 WST
2000 MOP686.45800 WST
5000 MOP1716.14500 WST
10000 MOP3432.29000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Macanese Pataca
1 WST2.91351 MOP
5 WST14.56755 MOP
10 WST29.13510 MOP
20 WST58.27020 MOP
50 WST145.67550 MOP
100 WST291.35100 MOP
250 WST728.37750 MOP
500 WST1456.75500 MOP
1000 WST2913.51000 MOP
2000 WST5827.02000 MOP
5000 WST14567.55000 MOP
10000 WST29135.10000 MOP