10 باتاكا ماكاوية إلى تالا ساموي

تحويل MOP إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

10 mop
3.37 wst

1.00000 MOP = 0.33693 WST

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Samoan Tala
1 MOP0.33693 WST
5 MOP1.68464 WST
10 MOP3.36928 WST
20 MOP6.73856 WST
50 MOP16.84640 WST
100 MOP33.69280 WST
250 MOP84.23200 WST
500 MOP168.46400 WST
1000 MOP336.92800 WST
2000 MOP673.85600 WST
5000 MOP1684.64000 WST
10000 MOP3369.28000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Macanese Pataca
1 WST2.96799 MOP
5 WST14.83995 MOP
10 WST29.67990 MOP
20 WST59.35980 MOP
50 WST148.39950 MOP
100 WST296.79900 MOP
250 WST741.99750 MOP
500 WST1483.99500 MOP
1000 WST2967.99000 MOP
2000 WST5935.98000 MOP
5000 WST14839.95000 MOP
10000 WST29679.90000 MOP