Makau patacasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MOP → WST çevirin

1.000 mop
339,13 wst

1.00000 MOP = 0.33913 WST

13:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272268412.73722.61060.2170251.958590.3686370.253414
1 USD3.6728511515.9283.04550.7970997.19361.353950.9308
1 NGN0.002422850.00065966710.05478220.0005258180.004745370.0008931540.000613985
1 INR0.0442270.012041618.254110.009598340.08662240.01630370.0112077

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Samoa Talası
1 MOP0.33913 WST
5 MOP1.69565 WST
10 MOP3.39129 WST
20 MOP6.78258 WST
50 MOP16.95645 WST
100 MOP33.91290 WST
250 MOP84.78225 WST
500 MOP169.56450 WST
1000 MOP339.12900 WST
2000 MOP678.25800 WST
5000 MOP1695.64500 WST
10000 MOP3391.29000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Makau Patakası
1 WST2.94873 MOP
5 WST14.74365 MOP
10 WST29.48730 MOP
20 WST58.97460 MOP
50 WST147.43650 MOP
100 WST294.87300 MOP
250 WST737.18250 MOP
500 WST1474.36500 MOP
1000 WST2948.73000 MOP
2000 WST5897.46000 MOP
5000 WST14743.65000 MOP
10000 WST29487.30000 MOP