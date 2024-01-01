1 Samoa talasından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile WST → MOP çevirin

1,000WS$ WST = 2,928MOP$ MOP

05:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 WST → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,96872,9850
Düşük2,89102,8910
Ortalama2,93682,9577
Değişim-0.02%-0.77%
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1 WST → MOP istatistikleri

WST → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,9687, en düşük 2,8910 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,9368 oldu. WST → MOP kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

WST → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9850, en düşük 2,8910 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,9577 oldu. WST → MOP kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9681,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05811,62719,0171,4840,83589,3341,418
1 AUD0,650,615111,6880,9120,51354,9040,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Makau Patakası
1 WST2,92750 MOP
5 WST14,63750 MOP
10 WST29,27500 MOP
20 WST58,55000 MOP
50 WST146,37500 MOP
100 WST292,75000 MOP
250 WST731,87500 MOP
500 WST1.463,75000 MOP
1000 WST2.927,50000 MOP
2000 WST5.855,00000 MOP
5000 WST14.637,50000 MOP
10000 WST29.275,00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Samoa Talası
1 MOP0,34159 WST
5 MOP1,70794 WST
10 MOP3,41589 WST
20 MOP6,83178 WST
50 MOP17,07945 WST
100 MOP34,15890 WST
250 MOP85,39725 WST
500 MOP170,79450 WST
1000 MOP341,58900 WST
2000 MOP683,17800 WST
5000 MOP1.707,94500 WST
10000 MOP3.415,89000 WST