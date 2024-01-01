1 توغروغ منغولي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MNT إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1 mnt
0 xof

1.00000 MNT = 0.17899 XOF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MNT0.17899 XOF
5 MNT0.89495 XOF
10 MNT1.78989 XOF
20 MNT3.57978 XOF
50 MNT8.94945 XOF
100 MNT17.89890 XOF
250 MNT44.74725 XOF
500 MNT89.49450 XOF
1000 MNT178.98900 XOF
2000 MNT357.97800 XOF
5000 MNT894.94500 XOF
10000 MNT1789.89000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / التوغروغ المنغولي
1 XOF5.58692 MNT
5 XOF27.93460 MNT
10 XOF55.86920 MNT
20 XOF111.73840 MNT
50 XOF279.34600 MNT
100 XOF558.69200 MNT
250 XOF1396.73000 MNT
500 XOF2793.46000 MNT
1000 XOF5586.92000 MNT
2000 XOF11173.84000 MNT
5000 XOF27934.60000 MNT
10000 XOF55869.20000 MNT