كيات ميانماري إلى ليرة تركية

تحويل MMK إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
13.77 try

1.00000 MMK = 0.01377 TRY

Mid-market exchange rate at 21:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491331.657940.9645518.8125
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719171.911231.1118721.6866
1 USD0.91290.791922183.3351.361451.513550.8805517.1741
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01633710.01816220.01056640.206085

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / ليرة تركية
1 MMK0.01377 TRY
5 MMK0.06883 TRY
10 MMK0.13766 TRY
20 MMK0.27533 TRY
50 MMK0.68832 TRY
100 MMK1.37664 TRY
250 MMK3.44160 TRY
500 MMK6.88320 TRY
1000 MMK13.76640 TRY
2000 MMK27.53280 TRY
5000 MMK68.83200 TRY
10000 MMK137.66400 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Myanma Kyat
1 TRY72.64070 MMK
5 TRY363.20350 MMK
10 TRY726.40700 MMK
20 TRY1452.81400 MMK
50 TRY3632.03500 MMK
100 TRY7264.07000 MMK
250 TRY18160.17500 MMK
500 TRY36320.35000 MMK
1000 TRY72640.70000 MMK
2000 TRY145281.40000 MMK
5000 TRY363203.50000 MMK
10000 TRY726407.00000 MMK