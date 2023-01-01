كيات ميانماري إلى ليرة لبنانية

تحويل MMK إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
7157.14 lbp

1.00000 MMK = 7.15714 LBP

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.051.361650.91291.5136618.65870.7919547.15295
1 THB0.028530710.03884880.02604590.04318580.5323450.0225950.204078
1 CAD0.73440325.740810.6704431.1116413.7030.5816135.25315
1 EUR1.095438.39381.4915511.6580620.43870.86757.83534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

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MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / جنيه لبناني
1 MMK7.15714 LBP
5 MMK35.78570 LBP
10 MMK71.57140 LBP
20 MMK143.14280 LBP
50 MMK357.85700 LBP
100 MMK715.71400 LBP
250 MMK1789.28500 LBP
500 MMK3578.57000 LBP
1000 MMK7157.14000 LBP
2000 MMK14314.28000 LBP
5000 MMK35785.70000 LBP
10000 MMK71571.40000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Myanma Kyat
1 LBP0.13972 MMK
5 LBP0.69861 MMK
10 LBP1.39721 MMK
20 LBP2.79442 MMK
50 LBP6.98605 MMK
100 LBP13.97210 MMK
250 LBP34.93025 MMK
500 LBP69.86050 MMK
1000 LBP139.72100 MMK
2000 LBP279.44200 MMK
5000 LBP698.60500 MMK
10000 LBP1397.21000 MMK