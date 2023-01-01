كيات ميانماري إلى روبية إندونيسية

تحويل MMK إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
7378.33 idr

1.00000 MMK = 7.37833 IDR

Mid-market exchange rate at 07:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658270.9646518.8134
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911371.1118621.6849
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513780.880617.1741
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816490.0105670.206085

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / الروبية الإندونيسية
1 MMK7.37833 IDR
5 MMK36.89165 IDR
10 MMK73.78330 IDR
20 MMK147.56660 IDR
50 MMK368.91650 IDR
100 MMK737.83300 IDR
250 MMK1844.58250 IDR
500 MMK3689.16500 IDR
1000 MMK7378.33000 IDR
2000 MMK14756.66000 IDR
5000 MMK36891.65000 IDR
10000 MMK73783.30000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Myanma Kyat
1 IDR0.13553 MMK
5 IDR0.67766 MMK
10 IDR1.35532 MMK
20 IDR2.71064 MMK
50 IDR6.77660 MMK
100 IDR13.55320 MMK
250 IDR33.88300 MMK
500 IDR67.76600 MMK
1000 IDR135.53200 MMK
2000 IDR271.06400 MMK
5000 IDR677.66000 MMK
10000 IDR1355.32000 MMK