ليو مولدوفي إلى دولار فيجي

تحويل MDL إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
125.98 fjd

1.00000 MDL = 0.12598 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:20 UTC
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MDL إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437571.661760.96418.3643
1GBP1.153211.22915102.1671.657821.916351.1116921.1779
1USD0.938250.81357183.121.348751.559090.9044517.2297
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622650.01875710.01088130.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار فيجي
1 MDL0.12598 FJD
5 MDL0.62992 FJD
10 MDL1.25984 FJD
20 MDL2.51968 FJD
50 MDL6.29920 FJD
100 MDL12.59840 FJD
250 MDL31.49600 FJD
500 MDL62.99200 FJD
1000 MDL125.98400 FJD
2000 MDL251.96800 FJD
5000 MDL629.92000 FJD
10000 MDL1259.84000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / مولدوفى Leu
1 FJD7.93750 MDL
5 FJD39.68750 MDL
10 FJD79.37500 MDL
20 FJD158.75000 MDL
50 FJD396.87500 MDL
100 FJD793.75000 MDL
250 FJD1984.37500 MDL
500 FJD3968.75000 MDL
1000 FJD7937.50000 MDL
2000 FJD15875.00000 MDL
5000 FJD39687.50000 MDL
10000 FJD79375.00000 MDL