لوتي ليسوتو إلى دولار تايواني جديد

تحويل LSL إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
١٬٦٩٨٫٩٨ twd

1.00000 LSL = 1.69898 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:59 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LSL إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 TWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437391.661730.963918.3682
1GBP1.1532711.2294102.1881.657721.916451.1116421.1838
1USD0.93810.813405183.121.34841.558850.9042517.231
1INR0.01128590.009785910.012030810.01622230.01875420.01087880.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار تايواني جديد
1 LSL1.69898 TWD
5 LSL8.49490 TWD
10 LSL16.98980 TWD
20 LSL33.97960 TWD
50 LSL84.94900 TWD
100 LSL169.89800 TWD
250 LSL424.74500 TWD
500 LSL849.49000 TWD
1000 LSL1698.98000 TWD
2000 LSL3397.96000 TWD
5000 LSL8494.90000 TWD
10000 LSL16989.80000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Lesotho Loti
1 TWD0.58859 LSL
5 TWD2.94294 LSL
10 TWD5.88588 LSL
20 TWD11.77176 LSL
50 TWD29.42940 LSL
100 TWD58.85880 LSL
250 TWD147.14700 LSL
500 TWD294.29400 LSL
1000 TWD588.58800 LSL
2000 TWD1177.17600 LSL
5000 TWD2942.94000 LSL
10000 TWD5885.88000 LSL