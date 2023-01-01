لوتي ليسوتو إلى فلورن أروبي

تحويل LSL إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
95.59 awg

1.00000 LSL = 0.09559 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 19:44 UTC
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LSL إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0664588.64331.437411.66140.9639518.3619
1GBP1.15311.2296102.2041.657321.915561.1114421.171
1USD0.937650.813273183.121.347851.557880.903917.2178
1INR0.01128120.009784320.012030810.01621570.01874250.01087460.207144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Aruban Florin
1 LSL0.09559 AWG
5 LSL0.47795 AWG
10 LSL0.95590 AWG
20 LSL1.91180 AWG
50 LSL4.77951 AWG
100 LSL9.55902 AWG
250 LSL23.89755 AWG
500 LSL47.79510 AWG
1000 LSL95.59020 AWG
2000 LSL191.18040 AWG
5000 LSL477.95100 AWG
10000 LSL955.90200 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Lesotho Loti
1 AWG10.46130 LSL
5 AWG52.30650 LSL
10 AWG104.61300 LSL
20 AWG209.22600 LSL
50 AWG523.06500 LSL
100 AWG1046.13000 LSL
250 AWG2615.32500 LSL
500 AWG5230.65000 LSL
1000 AWG10461.30000 LSL
2000 AWG20922.60000 LSL
5000 AWG52306.50000 LSL
10000 AWG104613.00000 LSL