دولار ليبيري إلى درام أرميني

تحويل LRD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٢٬٠٢٢٫٧٨ amd

1.00000 LRD = 2.02278 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:31 UTC
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LRD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.437271.661210.963718.3246
1GBP1.1528711.2296102.2041.657071.915261.1110221.127
1USD0.937650.813273183.121.347651.557630.9035517.182
1INR0.01128060.009784320.012030810.01621330.01873960.01087040.206713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار ليبيري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / درام أرمينية
1 LRD2.02278 AMD
5 LRD10.11390 AMD
10 LRD20.22780 AMD
20 LRD40.45560 AMD
50 LRD101.13900 AMD
100 LRD202.27800 AMD
250 LRD505.69500 AMD
500 LRD1011.39000 AMD
1000 LRD2022.78000 AMD
2000 LRD4045.56000 AMD
5000 LRD10113.90000 AMD
10000 LRD20227.80000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار ليبري
1 AMD0.49437 LRD
5 AMD2.47184 LRD
10 AMD4.94368 LRD
20 AMD9.88736 LRD
50 AMD24.71840 LRD
100 AMD49.43680 LRD
250 AMD123.59200 LRD
500 AMD247.18400 LRD
1000 AMD494.36800 LRD
2000 AMD988.73600 LRD
5000 AMD2471.84000 LRD
10000 AMD4943.68000 LRD