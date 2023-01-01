دينار كويتي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل KWD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
21966 ttd

1.00000 KWD = 21.96600 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:13 UTC
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KWD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436691.660290.963718.3091
1GBP1.15311.2302102.2721.656591.914411.1111521.1115
1USD0.93730.812876183.13451.34661.556180.903317.161
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619780.01871880.01086550.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KWD21.96600 TTD
5 KWD109.83000 TTD
10 KWD219.66000 TTD
20 KWD439.32000 TTD
50 KWD1098.30000 TTD
100 KWD2196.60000 TTD
250 KWD5491.50000 TTD
500 KWD10983.00000 TTD
1000 KWD21966.00000 TTD
2000 KWD43932.00000 TTD
5000 KWD109830.00000 TTD
10000 KWD219660.00000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Kuwaiti Dinar
1 TTD0.04552 KWD
5 TTD0.22762 KWD
10 TTD0.45525 KWD
20 TTD0.91050 KWD
50 TTD2.27624 KWD
100 TTD4.55248 KWD
250 TTD11.38120 KWD
500 TTD22.76240 KWD
1000 TTD45.52480 KWD
2000 TTD91.04960 KWD
5000 TTD227.62400 KWD
10000 TTD455.24800 KWD