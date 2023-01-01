دينار كويتي إلى روبية نيبالية

تحويل KWD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٤٣٠٬٤٩٦ npr

1.00000 KWD = 430.49600 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:9 UTC
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KWD إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436851.660030.963718.307
1GBP1.15311.2302102.2721.656771.914111.1111521.1091
1USD0.93730.812876183.13451.346751.555940.9032517.1591
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619970.01871590.01086490.206402

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Nepalese Rupee
1 KWD430.49600 NPR
5 KWD2152.48000 NPR
10 KWD4304.96000 NPR
20 KWD8609.92000 NPR
50 KWD21524.80000 NPR
100 KWD43049.60000 NPR
250 KWD107624.00000 NPR
500 KWD215248.00000 NPR
1000 KWD430496.00000 NPR
2000 KWD860992.00000 NPR
5000 KWD2152480.00000 NPR
10000 KWD4304960.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Kuwaiti Dinar
1 NPR0.00232 KWD
5 NPR0.01161 KWD
10 NPR0.02323 KWD
20 NPR0.04646 KWD
50 NPR0.11615 KWD
100 NPR0.23229 KWD
250 NPR0.58073 KWD
500 NPR1.16145 KWD
1000 NPR2.32290 KWD
2000 NPR4.64580 KWD
5000 NPR11.61450 KWD
10000 NPR23.22900 KWD