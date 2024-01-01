Kuveyt dinarından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → NPR çevirin

1.000 kwd
431.045 npr

1.00000 KWD = 431.04500 NPR

09:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0734589.1331.453181.652480.9482218.3132
1 GBP1.1694711.25535104.2371.699431.93251.1089121.4164
1 USD0.931550.796591183.03411.353751.539410.8833517.0601
1 INR0.01121920.009593540.012043210.01630350.01853950.01063840.205459

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nepal Rupisi
1 KWD431.04500 NPR
5 KWD2155.22500 NPR
10 KWD4310.45000 NPR
20 KWD8620.90000 NPR
50 KWD21552.25000 NPR
100 KWD43104.50000 NPR
250 KWD107761.25000 NPR
500 KWD215522.50000 NPR
1000 KWD431045.00000 NPR
2000 KWD862090.00000 NPR
5000 KWD2155225.00000 NPR
10000 KWD4310450.00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 NPR0.00232 KWD
5 NPR0.01160 KWD
10 NPR0.02320 KWD
20 NPR0.04640 KWD
50 NPR0.11600 KWD
100 NPR0.23199 KWD
250 NPR0.57999 KWD
500 NPR1.15997 KWD
1000 NPR2.31995 KWD
2000 NPR4.63990 KWD
5000 NPR11.59975 KWD
10000 NPR23.19950 KWD