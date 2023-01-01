دينار كويتي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل KWD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
2632.88 fkp

1.00000 KWD = 2.63288 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KWD إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 FKP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436631.659660.9635518.2926
1GBP1.1532711.2298102.2391.65661.913791.1112321.0935
1USD0.937650.81314183.13451.347051.556180.903517.152
1INR0.01127870.009781020.012028710.01620330.01871880.01086790.206316

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

KWD إلى USD

KWD إلى INR

KWD إلى EUR

KWD إلى ZAR

KWD إلى AUD

KWD إلى NZD

KWD إلى NGN

KWD إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه جزر فوكلاند
1 KWD2.63288 FKP
5 KWD13.16440 FKP
10 KWD26.32880 FKP
20 KWD52.65760 FKP
50 KWD131.64400 FKP
100 KWD263.28800 FKP
250 KWD658.22000 FKP
500 KWD1316.44000 FKP
1000 KWD2632.88000 FKP
2000 KWD5265.76000 FKP
5000 KWD13164.40000 FKP
10000 KWD26328.80000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Kuwaiti Dinar
1 FKP0.37981 KWD
5 FKP1.89906 KWD
10 FKP3.79812 KWD
20 FKP7.59624 KWD
50 FKP18.99060 KWD
100 FKP37.98120 KWD
250 FKP94.95300 KWD
500 FKP189.90600 KWD
1000 FKP379.81200 KWD
2000 FKP759.62400 KWD
5000 FKP1899.06000 KWD
10000 FKP3798.12000 KWD