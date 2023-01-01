شلن كيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل KES إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٤٦٫٠٢ ttd

1.00000 KES = 0.04602 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:50 UTC
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KES إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066488.65461.436491.661060.963618.3229
1GBP1.15411.2304102.2891.657411.916511.11221.1407
1USD0.937750.812744183.13451.347051.557630.903617.182
1INR0.01127970.009776250.012028710.01620330.01873630.01086910.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KES0.04602 TTD
5 KES0.23011 TTD
10 KES0.46021 TTD
20 KES0.92043 TTD
50 KES2.30107 TTD
100 KES4.60214 TTD
250 KES11.50535 TTD
500 KES23.01070 TTD
1000 KES46.02140 TTD
2000 KES92.04280 TTD
5000 KES230.10700 TTD
10000 KES460.21400 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / شلن كيني
1 TTD21.72900 KES
5 TTD108.64500 KES
10 TTD217.29000 KES
20 TTD434.58000 KES
50 TTD1086.45000 KES
100 TTD2172.90000 KES
250 TTD5432.25000 KES
500 TTD10864.50000 KES
1000 TTD21729.00000 KES
2000 TTD43458.00000 KES
5000 TTD108645.00000 KES
10000 TTD217290.00000 KES