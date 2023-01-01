1 شلن كيني إلى بات تايلاندي

تحويل KES إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١ kes
٠٫٢٤ thb

1.00000 KES = 0.24439 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 04:01
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KES إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87051.057587.93111.450681.675510.946219.2887
1GBP1.1487711.21475101.0061.666391.924661.0869622.1569
1USD0.94560.823215183.151.37181.584410.8947518.2399
1INR0.01137250.009900360.012026510.01649790.01905480.01076070.219361

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

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KES إلى EUR

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KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / باهت تايلندي
1 KES0.24439 THB
5 KES1.22196 THB
10 KES2.44393 THB
20 KES4.88786 THB
50 KES12.21965 THB
100 KES24.43930 THB
250 KES61.09825 THB
500 KES122.19650 THB
1000 KES244.39300 THB
2000 KES488.78600 THB
5000 KES1221.96500 THB
10000 KES2443.93000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / شلن كيني
1 THB4.09178 KES
5 THB20.45890 KES
10 THB40.91780 KES
20 THB81.83560 KES
50 THB204.58900 KES
100 THB409.17800 KES
250 THB1022.94500 KES
500 THB2045.89000 KES
1000 THB4091.78000 KES
2000 THB8183.56000 KES
5000 THB20458.90000 KES
10000 THB40917.80000 KES