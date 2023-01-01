شلن كيني إلى كرونة نروجية

تحويل KES إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٧٣٫٠٢ nok

1.00000 KES = 0.07302 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:50 UTC
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KES إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066588.66291.436631.660960.9635518.3182
1GBP1.1538711.23065102.3091.657751.91661.1118121.1376
1USD0.937650.812579183.13451.347051.557390.9034517.176
1INR0.01127870.009774270.012028710.01620330.01873340.01086730.206605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل شلن كيني / كروني نرويجي
1 KES0.07302 NOK
5 KES0.36509 NOK
10 KES0.73018 NOK
20 KES1.46037 NOK
50 KES3.65091 NOK
100 KES7.30183 NOK
250 KES18.25457 NOK
500 KES36.50915 NOK
1000 KES73.01830 NOK
2000 KES146.03660 NOK
5000 KES365.09150 NOK
10000 KES730.18300 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / شلن كيني
1 NOK13.69520 KES
5 NOK68.47600 KES
10 NOK136.95200 KES
20 NOK273.90400 KES
50 NOK684.76000 KES
100 NOK1369.52000 KES
250 NOK3423.80000 KES
500 NOK6847.60000 KES
1000 NOK13695.20000 KES
2000 NOK27390.40000 KES
5000 NOK68476.00000 KES
10000 NOK136952.00000 KES