20 شلن كيني إلى كرونة نروجية

تحويل KES إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ kes
١٫٤٨ nok

1.00000 KES = 0.07401 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 03:29
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KES إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870151.0576587.94361.450621.675220.94619.292
1GBP1.1492311.2155101.0691.667121.925241.0871722.1712
1USD0.945450.822707183.151.371551.583910.8944518.2404
1INR0.01137090.009894250.012026510.01649490.01904880.01075710.219367

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل شلن كيني / كروني نرويجي
1 KES0.07401 NOK
5 KES0.37006 NOK
10 KES0.74013 NOK
20 KES1.48025 NOK
50 KES3.70064 NOK
100 KES7.40127 NOK
250 KES18.50317 NOK
500 KES37.00635 NOK
1000 KES74.01270 NOK
2000 KES148.02540 NOK
5000 KES370.06350 NOK
10000 KES740.12700 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / شلن كيني
1 NOK13.51120 KES
5 NOK67.55600 KES
10 NOK135.11200 KES
20 NOK270.22400 KES
50 NOK675.56000 KES
100 NOK1351.12000 KES
250 NOK3377.80000 KES
500 NOK6755.60000 KES
1000 NOK13511.20000 KES
2000 NOK27022.40000 KES
5000 NOK67556.00000 KES
10000 NOK135112.00000 KES