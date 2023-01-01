ألف شلن كيني إلى كرونة نروجية

تحويل KES إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٧٤٫٠١ nok

1.00000 KES = 0.07401 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 03:28
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KES إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870051.0576587.94361.450621.675220.9459519.2924
1GBP1.1493611.21565101.0811.667321.925481.0872422.1744
1USD0.945450.822605183.151.371551.583910.894418.2408
1INR0.01137090.009893030.012026510.01649490.01904880.01075650.219372

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / كروني نرويجي
1 KES0.07401 NOK
5 KES0.37005 NOK
10 KES0.74009 NOK
20 KES1.48019 NOK
50 KES3.70046 NOK
100 KES7.40093 NOK
250 KES18.50232 NOK
500 KES37.00465 NOK
1000 KES74.00930 NOK
2000 KES148.01860 NOK
5000 KES370.04650 NOK
10000 KES740.09300 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / شلن كيني
1 NOK13.51180 KES
5 NOK67.55900 KES
10 NOK135.11800 KES
20 NOK270.23600 KES
50 NOK675.59000 KES
100 NOK1351.18000 KES
250 NOK3377.95000 KES
500 NOK6755.90000 KES
1000 NOK13511.80000 KES
2000 NOK27023.60000 KES
5000 NOK67559.00000 KES
10000 NOK135118.00000 KES