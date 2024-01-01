Kenya şilininden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile KES → NOK çevirin

1.000 kes
70,74 nok

1.00000 KES = 0.07074 NOK

08:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347251515.821.353550.931550.7967181.5391783.0297
1 SGD0.74225311125.121.004680.6914320.5913661.1424561.629
1 NGN0.0006597080.00088879310.0008929490.000614540.0005256020.001015410.0547754
1 CAD0.7387980.9953461119.8810.6882140.5886131.1371461.3422

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Norveç Kronu
1 KES0.07074 NOK
5 KES0.35368 NOK
10 KES0.70736 NOK
20 KES1.41472 NOK
50 KES3.53679 NOK
100 KES7.07358 NOK
250 KES17.68395 NOK
500 KES35.36790 NOK
1000 KES70.73580 NOK
2000 KES141.47160 NOK
5000 KES353.67900 NOK
10000 KES707.35800 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Kenya Şilini
1 NOK14.13710 KES
5 NOK70.68550 KES
10 NOK141.37100 KES
20 NOK282.74200 KES
50 NOK706.85500 KES
100 NOK1413.71000 KES
250 NOK3534.27500 KES
500 NOK7068.55000 KES
1000 NOK14137.10000 KES
2000 NOK28274.20000 KES
5000 NOK70685.50000 KES
10000 NOK141371.00000 KES