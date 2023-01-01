دينار أردني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل JOD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٢٬٥٩٣٫٥١ bam

1.00000 JOD = 2.59351 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 16:7 UTC
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JOD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066288.6381.437771.661390.963318.3149
1GBP1.1532711.22965102.2261.658181.916091.1109421.1226
1USD0.93790.81324183.13451.34851.558240.903517.1777
1INR0.01128180.009782210.012028710.01622070.01874360.01086790.206625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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JOD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 JOD2.59351 BAM
5 JOD12.96755 BAM
10 JOD25.93510 BAM
20 JOD51.87020 BAM
50 JOD129.67550 BAM
100 JOD259.35100 BAM
250 JOD648.37750 BAM
500 JOD1296.75500 BAM
1000 JOD2593.51000 BAM
2000 JOD5187.02000 BAM
5000 JOD12967.55000 BAM
10000 JOD25935.10000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الدينار الأردني
1 BAM0.38558 JOD
5 BAM1.92789 JOD
10 BAM3.85578 JOD
20 BAM7.71156 JOD
50 BAM19.27890 JOD
100 BAM38.55780 JOD
250 BAM96.39450 JOD
500 BAM192.78900 JOD
1000 BAM385.57800 JOD
2000 BAM771.15600 JOD
5000 BAM1927.89000 JOD
10000 BAM3855.78000 JOD