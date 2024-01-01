Ürdün dinarından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile JOD → BAM çevirin

1.000 jod
2.568,42 bam

1.00000 JOD = 2.56842 BAM

07:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354251.3473519.02130.93140.7967813.67291.53976
1 CAD0.73841610.99490514.04560.6877620.5883562.712131.13699
1 SGD0.7421981.00512114.11760.6912850.5913692.726021.14281
1 ZAR0.05257280.07119650.070833710.04896630.04188890.1930940.0809495

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Ürdün dinarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 JOD2.56842 BAM
5 JOD12.84210 BAM
10 JOD25.68420 BAM
20 JOD51.36840 BAM
50 JOD128.42100 BAM
100 JOD256.84200 BAM
250 JOD642.10500 BAM
500 JOD1284.21000 BAM
1000 JOD2568.42000 BAM
2000 JOD5136.84000 BAM
5000 JOD12842.10000 BAM
10000 JOD25684.20000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Ürdün Dinarı
1 BAM0.38934 JOD
5 BAM1.94673 JOD
10 BAM3.89345 JOD
20 BAM7.78690 JOD
50 BAM19.46725 JOD
100 BAM38.93450 JOD
250 BAM97.33625 JOD
500 BAM194.67250 JOD
1000 BAM389.34500 JOD
2000 BAM778.69000 JOD
5000 BAM1946.72500 JOD
10000 BAM3893.45000 JOD