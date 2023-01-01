5 دولار جامايكي إلى روبية سيشيلية

تحويل JMD إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

٥ jmd
٠٫٤٧ scr

1.00000 JMD = 0.09329 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:57
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JMD إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / روبية سيشيل
1 JMD0.09329 SCR
5 JMD0.46643 SCR
10 JMD0.93285 SCR
20 JMD1.86570 SCR
50 JMD4.66425 SCR
100 JMD9.32850 SCR
250 JMD23.32125 SCR
500 JMD46.64250 SCR
1000 JMD93.28500 SCR
2000 JMD186.57000 SCR
5000 JMD466.42500 SCR
10000 JMD932.85000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / دولار جامايكي
1 SCR10.71980 JMD
5 SCR53.59900 JMD
10 SCR107.19800 JMD
20 SCR214.39600 JMD
50 SCR535.99000 JMD
100 SCR1071.98000 JMD
250 SCR2679.95000 JMD
500 SCR5359.90000 JMD
1000 SCR10719.80000 JMD
2000 SCR21439.60000 JMD
5000 SCR53599.00000 JMD
10000 SCR107198.00000 JMD