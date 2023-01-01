دولار جامايكي إلى دولار ناميبي

تحويل JMD إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٢١٫٥٧ nad

1.00000 JMD = 0.12157 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:2 UTC
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JMD إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437911.660520.963218.3091
1GBP1.153211.22965102.2261.658181.91491.1107721.114
1USD0.937850.81324183.13451.34851.557270.903317.1707
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622070.01873190.01086550.206541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Namibian Dollar
1 JMD0.12157 NAD
5 JMD0.60786 NAD
10 JMD1.21572 NAD
20 JMD2.43144 NAD
50 JMD6.07860 NAD
100 JMD12.15720 NAD
250 JMD30.39300 NAD
500 JMD60.78600 NAD
1000 JMD121.57200 NAD
2000 JMD243.14400 NAD
5000 JMD607.86000 NAD
10000 JMD1215.72000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار جامايكي
1 NAD8.22555 JMD
5 NAD41.12775 JMD
10 NAD82.25550 JMD
20 NAD164.51100 JMD
50 NAD411.27750 JMD
100 NAD822.55500 JMD
250 NAD2056.38750 JMD
500 NAD4112.77500 JMD
1000 NAD8225.55000 JMD
2000 NAD16451.10000 JMD
5000 NAD41127.75000 JMD
10000 NAD82255.50000 JMD