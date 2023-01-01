1 جنيه جيرزي إلى ليف بلغاري

تحويل JEP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1 jep
2.25 bgn

1.00000 JEP = 2.24565 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

JEP إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 BGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جيرسي / لياف بلغاري
1 JEP2.24565 BGN
5 JEP11.22825 BGN
10 JEP22.45650 BGN
20 JEP44.91300 BGN
50 JEP112.28250 BGN
100 JEP224.56500 BGN
250 JEP561.41250 BGN
500 JEP1122.82500 BGN
1000 JEP2245.65000 BGN
2000 JEP4491.30000 BGN
5000 JEP11228.25000 BGN
10000 JEP22456.50000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه جيرسي
1 BGN0.44531 JEP
5 BGN2.22653 JEP
10 BGN4.45305 JEP
20 BGN8.90610 JEP
50 BGN22.26525 JEP
100 BGN44.53050 JEP
250 BGN111.32625 JEP
500 BGN222.65250 JEP
1000 BGN445.30500 JEP
2000 BGN890.61000 JEP
5000 BGN2226.52500 JEP
10000 BGN4453.05000 JEP