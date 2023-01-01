جنيه مانكس إلى دينار مقدوني

تحويل IMP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
٧١٬١٧٢٫٧٠ mkd

1.00000 IMP = 71.17270 MKD

Mid-market exchange rate at 20:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492181.658020.964418.8239
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720081.911251.111721.6989
1 USD0.912650.791734183.3351.361851.51320.880217.1798
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634190.01815810.01056220.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / دينار مقدوني
1 IMP71.17270 MKD
5 IMP355.86350 MKD
10 IMP711.72700 MKD
20 IMP1423.45400 MKD
50 IMP3558.63500 MKD
100 IMP7117.27000 MKD
250 IMP17793.17500 MKD
500 IMP35586.35000 MKD
1000 IMP71172.70000 MKD
2000 IMP142345.40000 MKD
5000 IMP355863.50000 MKD
10000 IMP711727.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / جنيه جزيرة مان
1 MKD0.01405 IMP
5 MKD0.07025 IMP
10 MKD0.14050 IMP
20 MKD0.28101 IMP
50 MKD0.70252 IMP
100 MKD1.40503 IMP
250 MKD3.51258 IMP
500 MKD7.02515 IMP
1000 MKD14.05030 IMP
2000 MKD28.10060 IMP
5000 MKD70.25150 IMP
10000 MKD140.50300 IMP