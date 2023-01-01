كونا كرواتية إلى دولار تايواني جديد

تحويل HRK إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٤٬٥٧١٫١٩ twd

1.00000 HRK = 4.57119 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:5 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HRK إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 TWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0640588.4721.438491.661930.963318.335
1GBP1.1527411.2266101.9871.658241.915811.1104321.1359
1USD0.93980.815262183.14651.35191.561890.905317.2313
1INR0.0113030.009805120.01202710.01625930.01878480.0108880.20724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار تايواني جديد
1 HRK4.57119 TWD
5 HRK22.85595 TWD
10 HRK45.71190 TWD
20 HRK91.42380 TWD
50 HRK228.55950 TWD
100 HRK457.11900 TWD
250 HRK1142.79750 TWD
500 HRK2285.59500 TWD
1000 HRK4571.19000 TWD
2000 HRK9142.38000 TWD
5000 HRK22855.95000 TWD
10000 HRK45711.90000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Croatian Kuna
1 TWD0.21876 HRK
5 TWD1.09381 HRK
10 TWD2.18761 HRK
20 TWD4.37522 HRK
50 TWD10.93805 HRK
100 TWD21.87610 HRK
250 TWD54.69025 HRK
500 TWD109.38050 HRK
1000 TWD218.76100 HRK
2000 TWD437.52200 HRK
5000 TWD1093.80500 HRK
10000 TWD2187.61000 HRK