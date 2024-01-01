Hırvat kunasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → TWD çevirin

1.000 hrk
4.474,25 twd

1.00000 HRK = 4.47425 TWD

05:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538351.0731589.0811.453421.653670.9498318.3381
1 GBP1.1711911.25685104.331.702211.936741.1124321.4772
1 USD0.931850.79564183.00891.354351.540950.885117.0881
1 INR0.01122570.0095850.012046910.01631570.01856370.01066270.205859

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Hırvat kunasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni Tayvan Doları
1 HRK4.47425 TWD
5 HRK22.37125 TWD
10 HRK44.74250 TWD
20 HRK89.48500 TWD
50 HRK223.71250 TWD
100 HRK447.42500 TWD
250 HRK1118.56250 TWD
500 HRK2237.12500 TWD
1000 HRK4474.25000 TWD
2000 HRK8948.50000 TWD
5000 HRK22371.25000 TWD
10000 HRK44742.50000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Hırvat Kunası
1 TWD0.22350 HRK
5 TWD1.11750 HRK
10 TWD2.23501 HRK
20 TWD4.47002 HRK
50 TWD11.17505 HRK
100 TWD22.35010 HRK
250 TWD55.87525 HRK
500 TWD111.75050 HRK
1000 TWD223.50100 HRK
2000 TWD447.00200 HRK
5000 TWD1117.50500 HRK
10000 TWD2235.01000 HRK