كونا كرواتية إلى بات تايلاندي

تحويل HRK إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٥٬١٤١٫٩٠ thb

1.00000 HRK = 5.14190 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:2 UTC
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HRK إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.064588.49891.438461.661980.963718.3355
1GBP1.1524711.2268101.9921.657771.915381.1106421.131
1USD0.93940.815129183.13661.35131.561280.905117.2245
1INR0.01129960.009804690.012028410.0162540.01877970.01088690.207183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / باهت تايلندي
1 HRK5.14190 THB
5 HRK25.70950 THB
10 HRK51.41900 THB
20 HRK102.83800 THB
50 HRK257.09500 THB
100 HRK514.19000 THB
250 HRK1285.47500 THB
500 HRK2570.95000 THB
1000 HRK5141.90000 THB
2000 HRK10283.80000 THB
5000 HRK25709.50000 THB
10000 HRK51419.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Croatian Kuna
1 THB0.19448 HRK
5 THB0.97240 HRK
10 THB1.94481 HRK
20 THB3.88962 HRK
50 THB9.72405 HRK
100 THB19.44810 HRK
250 THB48.62025 HRK
500 THB97.24050 HRK
1000 THB194.48100 HRK
2000 THB388.96200 HRK
5000 THB972.40500 HRK
10000 THB1944.81000 HRK