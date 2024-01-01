20 لمبيرة هندوراسية إلى سيدي غاني

تحويل HNL إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

20 hnl
10.03 ghs

1.00000 HNL = 0.50129 GHS

Mid-market exchange rate at 08:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0835589.79991.465121.654150.9539718.5418
1 GBP1.1697511.26745105.0411.713781.934891.115921.6887
1 USD0.92290.788986182.87561.352151.52660.8804517.1121
1 INR0.01113590.009520120.012066310.01631540.01842040.01062380.206479

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Ghanaian Cedi
1 HNL0.50129 GHS
5 HNL2.50643 GHS
10 HNL5.01286 GHS
20 HNL10.02572 GHS
50 HNL25.06430 GHS
100 HNL50.12860 GHS
250 HNL125.32150 GHS
500 HNL250.64300 GHS
1000 HNL501.28600 GHS
2000 HNL1002.57200 GHS
5000 HNL2506.43000 GHS
10000 HNL5012.86000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / لامبيرا هندوراسي
1 GHS1.99487 HNL
5 GHS9.97435 HNL
10 GHS19.94870 HNL
20 GHS39.89740 HNL
50 GHS99.74350 HNL
100 GHS199.48700 HNL
250 GHS498.71750 HNL
500 GHS997.43500 HNL
1000 GHS1994.87000 HNL
2000 GHS3989.74000 HNL
5000 GHS9974.35000 HNL
10000 GHS19948.70000 HNL