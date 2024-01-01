10 سيدي غاني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل GHS إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

10 ghs
19.98 hnl

1.00000 GHS = 1.99805 HNL

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / لامبيرا هندوراسي
1 GHS1.99805 HNL
5 GHS9.99025 HNL
10 GHS19.98050 HNL
20 GHS39.96100 HNL
50 GHS99.90250 HNL
100 GHS199.80500 HNL
250 GHS499.51250 HNL
500 GHS999.02500 HNL
1000 GHS1998.05000 HNL
2000 GHS3996.10000 HNL
5000 GHS9990.25000 HNL
10000 GHS19980.50000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Ghanaian Cedi
1 HNL0.50049 GHS
5 HNL2.50244 GHS
10 HNL5.00487 GHS
20 HNL10.00974 GHS
50 HNL25.02435 GHS
100 HNL50.04870 GHS
250 HNL125.12175 GHS
500 HNL250.24350 GHS
1000 HNL500.48700 GHS
2000 HNL1000.97400 GHS
5000 HNL2502.43500 GHS
10000 HNL5004.87000 GHS