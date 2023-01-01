لمبيرة هندوراسية إلى دولار بليزي

تحويل HNL إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٨١٫٧٨ bzd

1.00000 HNL = 0.08178 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:51 UTC
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HNL إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065688.58931.438081.661880.963918.3309
1GBP1.152811.22845102.1281.657851.915861.1111921.1323
1USD0.938450.814034183.13561.349551.559580.904617.2024
1INR0.0112880.009791640.012028510.01623310.01875940.0108810.20692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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